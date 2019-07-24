Первый в России бассейн для хайдайвинга может появиться в Крыму

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Сборно-разборный бассейн для хайдайвинга, который должен будет служить тренировочной базой для российских спортсменов, может появиться в Крыму. Об этом ТАСС сообщил член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) по хайдайвингу, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин после окончания соревнований на чемпионате мира в Кванджу.

"Есть люди, заинтересованные в строительстве базы для хайдайвинга. Начало уже положено, можно говорить, что скоро она появится. При этом она будет как трансформер: ее можно будет разобрать и отвезти в любой регион", - сказал Саутин.

"База для хайдайвинга должна выглядеть приблизительно так же, как здесь, на чемпионате мира. Сейчас рассматриваем вариант с Крымом, где пока существует только вышка на скале", - добавил он.

Объект FINA для хайдайвинга, который использовался уже на двух чемпионатах мира, стоит $600 тыс. "Но у нас есть мастера, которые способны сделать вдвое дешевле", - отметил собеседник агентства.

Лучшим из россиян в соревнованиях по хайдайвингу с 27-метровой вышки на чемпионате мира стал Никита Федотов (12-е место), Артем Сильченко и Игорь Семашко заняли 17-е и 22-е места соответственно.

"У нас базы нет, поэтому нашим ведущим хайдайверам - Артему Сильченко и Игорю Семашко - негде прыгать, фактически они прыгают только здесь. Это сложно назвать тренировочным процессом. Надо строить свою базу, чтобы было, где тренироваться. Тогда сможем бороться на равных", - сказал Саутин.