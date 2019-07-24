Минспорт РФ и Фонд поддержки олимпийцев подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки олимпийцев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Соглашение подписали министр спорта Павел Колобков и исполнительный директор фонда Александр Катушев. Оно рассчитано до 31 декабря 2020 года с пролонгацией на один год.

"Я благодарен руководству фонда и всем членам фонда за оказанную поддержку, - заявил журналистам Колобков. - Фонд будет работать по трем направлениям: развитие в регионах недавно вошедших в олимпийскую программу видов спорта, поддержка молодых тренеров и поддержка ведущих тренеров и специалистов сборных команд России".

В документе указывается, что сотрудничество коснется развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, детско-юношеского спорта, оказания материальной помощи ветеранам спорта и пропаганды физической культуры и здорового образа жизни.

В середине июне соглашение о сотрудничестве было подписано между фондом и Олимпийским комитетом России.