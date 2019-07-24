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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Итальянец Пальтриньери стал чемпионом мира в плавании на 800 м вольным стилем

Он установил европейский рекорд

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Итальянский спортсмен Грегорио Пальтриньери одержал победу на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Он показал результат 7 минут 39,27 секунд, установив новый европейский рекорд. Второе место занял норвежец Хенрик Кристиансен (7.41,28), третьим финишировал француз Давид Обри (7.42,08). Трехкратный олимпийский чемпион китаец Сунь Ян показал шестое время, его выступление на чемпионате мира в личных дисциплинах на этом окончено. Россиянин Илья Дружинин не сумел квалифицироваться в финал, заняв 18-е место.

В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии на Игры-2020, спортсмены должны были преодолеть дистанцию за 7 минут 54,31 секунды. Все финалисты чемпионата мира выполнили норматив.

24-летний Пальтриньери является олимпийским чемпионом в плавании на 1500 м вольным стилем, двукратным чемпионом мира, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-2-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия98219
3Австралия43411
4США35715
5Италия34411
6Великобритания2248
7Канада2237
8Германия2237
9Бразилия2013
10Венгрия2002

 

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