Итальянка Пеллегрини стала чемпионкой мира в плавании на 200 м вольным стилем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Федерика Пеллегрини одержала победу на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Она финишировала с результатом 1 минута 54,22 секунды. Серебряную медаль завоевала австралийская спортсменка Ариарне Титмус (1.54,66), бронзовую - шведка Сара Шёстрем (1.54,78). Россиянка Валерия Саламатина заняла 10-е место и не смогла пробиться в финал.

30-летняя Пеллегрини является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, трехкратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-3-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.