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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Итальянка Пеллегрини стала чемпионкой мира в плавании на 200 м вольным стилем

Серебряную медаль завоевала австралийка Ариарне Титмус, бронзовую - шведка Сара Шёстрем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Федерика Пеллегрини одержала победу на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Она финишировала с результатом 1 минута 54,22 секунды. Серебряную медаль завоевала австралийская спортсменка Ариарне Титмус (1.54,66), бронзовую - шведка Сара Шёстрем (1.54,78). Россиянка Валерия Саламатина заняла 10-е место и не смогла пробиться в финал.

30-летняя Пеллегрини является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, трехкратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-3-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия98219
3Австралия43411
4США35715
5Италия34411
6Великобритания2248
7Канада2237
8Германия2237
9Бразилия2013
10Венгрия2002
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