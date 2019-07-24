Итальянка Пеллегрини стала чемпионкой мира в плавании на 200 м вольным стилем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Федерика Пеллегрини одержала победу на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Она финишировала с результатом 1 минута 54,22 секунды. Серебряную медаль завоевала австралийская спортсменка Ариарне Титмус (1.54,66), бронзовую - шведка Сара Шёстрем (1.54,78). Россиянка Валерия Саламатина заняла 10-е место и не смогла пробиться в финал.
30-летняя Пеллегрини является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, трехкратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-3-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|2
|19
|3
|Австралия
|4
|3
|4
|11
|4
|США
|3
|5
|7
|15
|5
|Италия
|3
|4
|4
|11
|6
|Великобритания
|2
|2
|4
|8
|7
|Канада
|2
|2
|3
|7
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|9
|Бразилия
|2
|0
|1
|3
|10
|Венгрия
|2
|0
|0
|2