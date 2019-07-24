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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Российский пловец Пригода стал четвертым на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира

Золотую медаль завоевал британский спортсмен Адам Пити

КВАНДЖУ, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода занял четвертое место в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Спортсмен преодолел дистанцию за 26,72 секунды.

Золотую медаль завоевал британец Адам Пити (26,06), вторым стал бразилец Фелипе Лима (26,66), третьим - его соотечественник Жоао Гомеш (26,69).

Пригода является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2017 года (100 м брассом и комбинированная эстафета 4 по 100 м), четырехкратным чемпионом мира на короткой воде, двукратным чемпионом Европы на короткой воде в 2017 году (200 м брасс и комбинированная эстафета 4 по 50 м) и двукратным победителем Универсиады-2019 (50 м и 200 м брассом).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия98219
3Австралия43411
4США35715
5Великобритания3249
6Италия34411
7Венгрия3003
8Канада2237
8Германия2237
10Бразилия2013
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