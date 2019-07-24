Россияне не сумели завоевать медали в 12-й день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены не завоевали ни одной награды в 12-й день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Всего было разыграно шесть комплектов наград. В хайдайвинге лучшим среди россиян стал Никита Федотов, показавший 12-й результат. Победу в данном виде программы одержал британец Гари Хант. Серебряную медаль завоевал американец Стив Лобу, бронзу - мексиканец Хонатан Паредес.

Россиянин Кирилл Пригода стал четвертым в плавании на дистанции 50 м брассом, выиграл британец Адам Пити, второе и третье места заняли бразильцы Фелипе Лима и Жоао Гомеш соответственно. В смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров российские спортсмены Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева финишировали на четвертой позиции, первенствовали представители Австралии, вторыми стали спортсмены из США, третьими - британцы.

На дистанции 800 м вольным стилем победу одержал итальянец Грегорио Пальтриньери, вторым стал норвежец Хенрик Кристиансен, третьим - француз Давид Обри. На дистанции 200 м вольным стилем среди женщин первенствовала итальянка Федерика Пеллегрини, являющаяся 121-кратной чемпионкой своей страны, а также самой молодой олимпийской чемпионкой среди итальянских спортсменов (16 лет). Эта золотая медаль стала для нее шестой на чемпионатах мира. Второе место в данном виде программы заняла представительница Австралии Ариарне Титмус, третьей финишировала шведка Сара Шёстрем.

На дистанции 200 м баттерфляем с мировым рекордом победу одержал венгр Криштоф Милак. Результат 19-летнего венгерского пловца превзошел время 23-кратного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса, показанное на чемпионате мира 2009 года. Второе место занял японец Дайя Сато, третье - южноафриканец Чад Ле Кло.

Российские ватерполистки обыграли гречанок (13:4) и встретятся с итальянскими спортсменками в матче за пятое место. Игра пройдет 26 июля.

Полуфинальные заплывы

На дистанции 50 м на спине в финал пробилась россиянка Дарья Васькина, показав восьмое время. Еще одна российская пловчиха Анастасия Фесикова стала 11-й и не сумела пробиться в финал. Светлана Чимрова показала седьмой результат на дистанции 200 м баттерфляем и прошла в финал. Россиянин Владислав Гринев занял четвертое место по итогам полуфинальных заплывов и выступит в финале на дистанции 100 м вольным стилем, Андрей Жилкин, выступавший на дистанции 200 м комплексным плаванием, также не сумел пробиться в решающую стадию соревнований, показав девятое время.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (5-3-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.