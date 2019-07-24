Россияне не сумели завоевать медали в 12-й день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены не завоевали ни одной награды в 12-й день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Всего было разыграно шесть комплектов наград. В хайдайвинге лучшим среди россиян стал Никита Федотов, показавший 12-й результат. Победу в данном виде программы одержал британец Гари Хант. Серебряную медаль завоевал американец Стив Лобу, бронзу - мексиканец Хонатан Паредес.
Россиянин Кирилл Пригода стал четвертым в плавании на дистанции 50 м брассом, выиграл британец Адам Пити, второе и третье места заняли бразильцы Фелипе Лима и Жоао Гомеш соответственно. В смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров российские спортсмены Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева финишировали на четвертой позиции, первенствовали представители Австралии, вторыми стали спортсмены из США, третьими - британцы.
На дистанции 800 м вольным стилем победу одержал итальянец Грегорио Пальтриньери, вторым стал норвежец Хенрик Кристиансен, третьим - француз Давид Обри. На дистанции 200 м вольным стилем среди женщин первенствовала итальянка Федерика Пеллегрини, являющаяся 121-кратной чемпионкой своей страны, а также самой молодой олимпийской чемпионкой среди итальянских спортсменов (16 лет). Эта золотая медаль стала для нее шестой на чемпионатах мира. Второе место в данном виде программы заняла представительница Австралии Ариарне Титмус, третьей финишировала шведка Сара Шёстрем.
На дистанции 200 м баттерфляем с мировым рекордом победу одержал венгр Криштоф Милак. Результат 19-летнего венгерского пловца превзошел время 23-кратного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса, показанное на чемпионате мира 2009 года. Второе место занял японец Дайя Сато, третье - южноафриканец Чад Ле Кло.
Российские ватерполистки обыграли гречанок (13:4) и встретятся с итальянскими спортсменками в матче за пятое место. Игра пройдет 26 июля.
Полуфинальные заплывы
На дистанции 50 м на спине в финал пробилась россиянка Дарья Васькина, показав восьмое время. Еще одна российская пловчиха Анастасия Фесикова стала 11-й и не сумела пробиться в финал. Светлана Чимрова показала седьмой результат на дистанции 200 м баттерфляем и прошла в финал. Россиянин Владислав Гринев занял четвертое место по итогам полуфинальных заплывов и выступит в финале на дистанции 100 м вольным стилем, Андрей Жилкин, выступавший на дистанции 200 м комплексным плаванием, также не сумел пробиться в решающую стадию соревнований, показав девятое время.
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (5-3-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|2
|19
|3
|Австралия
|5
|3
|4
|12
|4
|США
|3
|6
|7
|16
|5
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|6
|Италия
|3
|4
|4
|11
|7
|Венгрия
|3
|0
|0
|3
|8
|Канада
|2
|2
|3
|7
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|0
|1
|3