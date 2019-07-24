Футболист "Арсенала" Кангва улетел в Германию на обследование за день до матча с "Нефтчи"

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Замбийский нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва улетел в Германию на медицинское обследование за день до домашнего матча против азербайджанского "Нефтчи" в рамках первой встречи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко.

Ответная встреча состоится 1 августа в Баку.

"У меня есть понимание, кто будет в основном составе. "Нефтчи" - хорошая команда, они забили шесть мячей в одном матче - это хороший показатель, они играют в еврокубках почти каждый год, поэтому игра с ними будет точно непростой. Что касается нашего состава, то у нас есть проблема у Кангвы, он сейчас на обследовании в Германии", - сказал Черевченко.

Также 44-летний специалист поделился эмоциями от исторического выхода "Арсенала" в еврокубки: "Это большой успех для тульского футбола, этого момента очень многие ждали, я очень рад за болельщиков. Предстоит еще много сделать, чтобы попасть в группу, а это наша основная цель. Легких игр не будет точно".

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" занял шестое место в турнирной таблице и завоевал право на участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы. "Нефтчи" завоевал серебряные медали в национальном чемпионате и начал турнир с первого раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (3:0, 6:0).

В нынешнем сезоне Лиги Европы от России также выступят московские ЦСКА и "Спартак". Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).