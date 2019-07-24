Тренер Максимова перед ЧМ по водным видам была обеспокоена большой нагрузкой на микст-дуэт

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Большая спортивная нагрузка на Майю Гурбанбердиеву и Александа Мальцева вызывала беспокойство перед чемпионатом мира. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила старший тренер сборной России по синхронному плаванию и тренер пары Гана Максимова.

Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золотые медали в произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

"Был очень сложный год, мы выступали на пяти этапах Кубка мира. Была обеспокоена тем, что это настоящий марафон для спортсменов, но это даже помогло обкатать Майю. Появилась стабильность у ребят, начало профессионализма. Саша очень вырос и технически, и с точки зрения артистизма", - отметила Максимова.

"Были готовы ждать разных сюрпризов от судейства, но мы сделали свою работу, выступили достойно и этого нам хватило. Я хотела увидеть танец и увидела его, очень благодарна спортсменам за то, что они отплавали достойно", - сказала Максимова.

20-летняя Гурбанбердиева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

24-летний Мальцев - самый титулованный синхронист в мире, на его счету четыре победы и два вторых места на чемпионатах мира. Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.