ФК "Локомотив" окажет поддержку попавшему в аварию воспитаннику команды Секачу

ТАСС, 24 июля. Московский футбольный клуб "Локомотив" окажет поддержку и содействие попавшему в аварию 13-летнему воспитаннику команды Даниилу Секачу и его семье. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

19 июля семья Секача попала в аварию на трассе около города Кисловодск, в автомобиле находился сам футболист, его родители и младшая сестра. Родители футболиста и сестра попали в реанимацию. Секач получил травмы лицевого отдела черепа, в ближайшее время ему предстоит операция.

"Локомотив" оказывает всестороннюю поддержку и будет содействовать всей семье до полной реабилитации. Также "Локомотив" надеется, что расследование данного происшествия будет объективным, и виновник происшествия понесет наказание в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.