Около 300 болельщиков "Нефтчи" приедут на матч ЛЕ с "Арсеналом" в Туле

Встреча пройдет в четверг, начало - 20:00 мск. Ответная игра состоится в Баку 1 августа. Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе клуба, что в четверг на стадионе "Арсенал" ожидается аншлаг.

ТУЛА, 24 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Организованная поддержка азербайджанского "Нефтчи" на гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против тульского "Арсенала" будет составлять примерно 300 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе тульского клуба.

"Нам "Нефтчи" несколько дней назад сообщил, что планируется около 300 человек организованной поддержки. Насчет диаспор нам никто информации не предоставлял", - заявили в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" стал шестым в турнирной таблице и завоевал право на выступление во втором отборочном раунде Лиги Европы. "Нефтчи" занял второе место в чемпионате Азербайджана и начал турнир с первого квалификационного раунда, в котором обыграл молдавскую "Сперанцу" по сумме двух игр (6:0, 3:0).

В сезоне-2019/20 Лиги Европы Россию также будут представлять столичные ЦСКА и "Спартак". Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).