Церемония открытия чемпионата России по легкой атлетике прошла в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Открытие чемпионата России по легкой атлетике состоялось в среду в Чебоксарах на стадионе "Олимпийский", в турнире примут участие более 700 спортсменов из разных регионов страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

К торжественному открытию стадион украсили флагами России и республики, праздничными баннерами. Первыми на зеленое поле вышли волонтеры - с флагами в руках они маршировали под звуки оркестра, выстраивались в фигуры. Приветственные слова гостям высказали комментаторы как на русском, так и на чувашском языке.

Затем на поле вышли танцевальные коллективы, которые исполнили народные танцы в национальных бело-красных костюмах. Они же вынесли на поле символический каравай и соль - в знак приветствия спортсменов и зрителей, приехавших в республику. Затем на поле появились спортсмены - юные спортивные гимнастки, чирлидиры, которые представили публике показательные выступления. Каждый выход зрители встречали бурными аплодисментами.

"От имени главы республики Михаила Игнатьева поздравляю всех участников чемпионата, желаю всем успешных стартов, уверен, что чемпионат пройдет на высоком уровне, гости и жители получат истинное удовольствие от чемпионата", - сказал в ходе церемонии и. о. главы республики Иван Моторин.

По данным министерства физической культуры и спорта Чувашии, всего на соревнования заявилось 733 спортсмена из 72 субъектов РФ. В стартах примут участие многие звезды российской легкой атлетики, в их числе - действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене, действующая чемпионка Европы, двукратная вице-чемпионка мира Анжелика Сидорова, серебряный призер чемпионата мира Валерий Пронкин, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Чичерова.

Стоимость билета на соревнования составляет от 50 до 100 рублей. Турнир продлится четыре дня. Спортсмены разыграют 40 комплектов медалей.