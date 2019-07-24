"Спартак-2" победил "Нижний Новгород" в матче ФНЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

На 32-й минуте отличился 18-летний нападающий Никита Бакалюк. Второй забитый мяч на счету 20-летнего нападающего Александра Руденко. На 84-й минуте пенальти не реализовал футболист нижегородского клуба Александр Сапета.

Победа стала для "Спартака-2" второй в сезоне, команда с семью очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы. "Нижний Новгород" набрал одно очко и располагается на 17-м месте.

Новичок московской команды немец Малкольм Баду сыграл все 90 минут, получил желтую карточку (52) и результативными действиями не отметился. 22-летний футболист перешел в "Спартак" из немецкого "Вольфсбурга" 10 июля.

В первом матче четвертого тура томская "Томь" на своем поле обыграла курский "Авангард" со счетом 2:0.

В следующем туре "Спартак-2" 29 июля на выезде сыграет с "Армавиром". "Нижний Новгород" днем раньше примет московское "Торпедо".