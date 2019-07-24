Женская сборная России по пляжному футболу сыграет на Всемирных пляжных играх

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по пляжному футболу получила лицензию на участие в первых Всемирных пляжных играх в Катаре. Об этом сообщила в среду пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В европейской квалификации российская команда заняла четвертое место. Путевки от Европы завоевали команды Англии, Испании и Швейцарии. Российская команда получила путевку на турнир в рамках процесса перераспределения путевок.

Также в соревнованиях примет участие сборная Кабо-Верде, еще три команды, которые отправятся в Катар, определятся позднее.

Первые Всемирные пляжные игры пройдут с 12 по 16 октября.