Главный тренер ФК "Нефтчи" признал преимущество "Арсенала" в физической готовности

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин признал, что футболисты "Арсенала" набрали хорошую физическую форму перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил сам 54-летний специалист.

"Нефтчи" в четверг сыграет в гостях против "Арсенала", начало - 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 1 августа в Баку.

"Нам предстоит играть с очень серьезным соперником, мы следили за последними играми "Арсенала" в чемпионате России, они очень хорошо держат темп, надо признать, что в физическом плане они нас сильнее. Как добиться результата в этой игре? Надо думать, в первую очередь, держать в голове, что впереди еще ответная игра. Мы должны сыграть правильно, чтобы добиться нужного результата", - сказал Бордин.

Наставник азербайджанского клуба заявил о том, что задержка рейса с командой из Баку в Москву на 5 часов не сильно повлияет на футболистов. "Эта немного стрессовая ситуация для нас будет влиять только на сегодняшний день. Никаких проблем завтра с этим уже не будет", - добавил наставник "Нефтчи".

"Нефтчи" занял второе место в чемпионате Азербайджана по итогам прошлого сезона и начал турнир с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (3:0, 6:0). "Арсенал" стал шестым в чемпионате России и завоевал право на участие во втором раунде.

В нынешнем сезоне Лиги Европы от России также выступят московские ЦСКА и "Спартак". Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).