Дворкович назвал достижением FIDE повышение интереса компаний к спонсорству шахмат

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Повышение интереса со стороны коммерческих компаний к спонсорству и финансовой поддержке шахмат является одним из достижений Международной шахматной федерации (FIDE) в 2019 году. Об этом ТАСС заявил в среду президент FIDE Аркадий Дворкович.

В среду в Риге завершился второй этап Гран-при FIDE. Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров черными фигурами победил француза Максима Вашье-Лаграва на тай-брейке в финале турнира. Оба шахматиста получили право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Российские шахматисты Александр Грищук и Сергей Карякин на этапе в Риге выбыли из борьбы в 1/2 и 1/4 финала соответственно.

"Спонсором турниров в Риге выступили несколько коммерческих компаний, включая глобальные бренды и латвийские компании. Получилась комбинация сразу нескольких партнеров. И это является одним из достижений этого года - увеличение интереса со стороны коммерческих компаний к спонсорству и поддержке шахмат", - заявил Дворкович.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе с участием 16 шахматистов. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

Первый этап Гран-при прошел в середине мая в Москве и завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Два следующих этапа пройдут в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.