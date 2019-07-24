Боец ММА Сен-Пьер готов возобновить карьеру только ради поединка с Нурмагомедовым

ТАСС, 24 июля. Канадский боец смешанных единоборств (ММА) Жорж Сен-Пьер готов возобновить карьеру только для проведения поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом 38-летний канадец рассказал в интервью MMA Fighting .

"Если я захочу провести важнейший бой в карьере и оставить наследие, то Хабиб на данный момент именно тот человек, которого я должен победить, - заявил Сен-Пьер. - Для меня сейчас он является лучшим бойцом в мире. Он не потерпел ни одного поражения и не показывал своих слабых мест. Никто не смог его победить, поэтому для меня бой с ним представляет интерес".

Сен-Пьер выразил мнение, что несмотря на то, что российский боец лучше в некоторых аспектах ведения боя, канадец превосходит его в контроле дистанции и проведении проходов в ноги для последующих бросков. "Он лучше рядом с сеткой октагона, а я на открытом пространстве", - отметил канадец.

Ранее Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре нынешнего года. Россиянин предложил канадцу самому выбрать весовую категорию и место проведения боя из четырех городов - Москвы, Монреаля, Нью-Йорка и Абу-Даби.

38-летний Сен-Пьер провел 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (14 - досрочно) и потерпел два поражения. Он дважды завоевывал пояс организации в полусреднем весе. 4 ноября прошлого года канадец дебютировал в средней весовой категории и в первом же поединке победил удушающим приемом британца Майкла Биспинга, завоевав титул чемпиона UFC. Однако спустя два месяца Сен-Пьер освободил титул, так как не мог проводить обязательную защиту из-за проблем со здоровьем, а в феврале 2019 года объявил о завершении карьеры.