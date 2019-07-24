{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Колобков: около 23% спортивных объектов адаптированы для инвалидов

В рамках программы "Доступная среда" приобретается современное спортивное оборудование
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 23 процентов спортивных объектов в России доступны для инвалидов. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"С 2014 года все проекты, которые мы реализуем, должны соответствовать принципам доступности. Поэтому у нас сейчас 23 процента объектов спортивных, они доступны для всех категорий инвалидов", - сказал Колобков.

Также, добавил он, в рамках программы "Доступная среда" приобретается современное спортивное оборудование, инвентарь, экипировка. "Очень важный вопрос - подготовка кадров. У нас ежегодно около 500 специалистов по адаптивному спорту готовится в наших вузах. Мы подготовили за последние восемь лет 2,5 тысячи специалистов в этой сфере", - отметил министр спорта.

Он также рассказал, что уже начат отбор для участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Чемпионат России по легкой атлетике
Прыгунья в высоту Ласицкене осталась довольна всеми тремя попытками покорить рекорд России
Легкоатлетка стала чемпионкой страны, преодолев планку на высоте 2 метра
Читать полностью