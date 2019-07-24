Колобков: около 23% спортивных объектов адаптированы для инвалидов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 23 процентов спортивных объектов в России доступны для инвалидов. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"С 2014 года все проекты, которые мы реализуем, должны соответствовать принципам доступности. Поэтому у нас сейчас 23 процента объектов спортивных, они доступны для всех категорий инвалидов", - сказал Колобков.

Также, добавил он, в рамках программы "Доступная среда" приобретается современное спортивное оборудование, инвентарь, экипировка. "Очень важный вопрос - подготовка кадров. У нас ежегодно около 500 специалистов по адаптивному спорту готовится в наших вузах. Мы подготовили за последние восемь лет 2,5 тысячи специалистов в этой сфере", - отметил министр спорта.

Он также рассказал, что уже начат отбор для участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.