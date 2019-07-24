Прыгунья в высоту Ласицкене осталась довольна всеми тремя попытками покорить рекорд России

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионка России 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене, трижды безуспешно штурмовавшая рекорд страны, осталась довольна всеми своими тремя финальными прыжками на 2,08 метра. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

Ласицкене стала чемпионкой страны, сумев прыгнуть на 2 метра. Затем она трижды пыталась улучшить рекорд России (2,07), но безуспешно.

"Не скажу, что победа мне далась легко, те же два метра я взяла только с второй попытки, - заметила Ласицкене. - А когда прыгала 2,08… Всегда тяжело бороться одной, но настрой сохранился, и все прыжки, как мне кажется, получились хорошие. Я получила очередной опыт, мое тело еще раз почувствовало, что такое 2,08".

"У меня не было цели побить сегодня рекорд России. И вообще, "цель" - это не наше слово, моя задача - это выполнять стоящие передо мной установки. Я не знаю, когда побью рекорд России, и никогда не отвечу на этот вопрос. Наше дело - стараться, работать и иногда отдыхать", - подчеркнула спортсменка.

Ласицкене отметила, что в первый день чемпионата России на стадионе в Чебоксарах царила прекрасная атмосфера. "Здорово, когда тебя так поддерживают. Почему начала неудачно? Просто пересидела, очень долго ждала свою высоту, но хорошо, что затем вовремя проснулась", - призналась чемпионка России.

Личный рекорд 26-летней Ласицкене составляет 2,06 м, эту высоту россиянка впервые преодолела в июле 2017 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. 20 июня 2019 года на турнире в чешской Остраве россиянка повторила свое достижение. Мировой рекорд (2,09) принадлежит чемпионке мира и Олимпийских игр Стефке Костадиновой, она установила его 30 августа 1987 года на чемпионате мира в Риме со второй попытки.