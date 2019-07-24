"Торпедо" сыграло вничью с "Мордовией" в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 24 июля. Московское "Торпедо" дома сыграло вничью со счетом 2:2 с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), впервые в сезоне потеряв очки.

Дублем отметился нападающий московской команды Иван Сергеев (20-я и 24-я минуты). В составе саранского клуба отличились полузащитники Данила Буранов (34) и Владислав Адаев (80).

После этого матча "Торпедо" с десятью очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Мордовия" с четырьмя баллами осталась на 11-м месте.

В других матчах четвертого тура томская "Томь" на своем поле обыграла курский "Авангард" со счетом 2:0, с тем же счетом московский "Спартак-2" выиграл у "Нижнего Новгорода". Матчи между "Краснодаром-2" и ивановским "Текстильщиком", нижнекамским "Нефтехимиком" и владивостокским "Лучем", ярославским "Шинником" и "Армавиром" закончились с одинаковым счетом 1:1. Калининградская "Балтика" выиграла в гостях у воронежского "Факела" (1:2), подмосковные "Химки" дома разгромили красноярский "Енисей" со счетом 4:0, а московское "Чертаново" также дома выиграло у волгоградского "Ротора" с минимальным счетом 1:0.

В следующем туре "Торпедо" 28 июля на выезде сыграет с "Нижним Новгородом", "Мордовия" примет новичка Олимп-ФНЛ "Чайку" из Ростовской области.