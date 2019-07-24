Ожидание аншлага и дебюта в еврокубках. "Арсенал" готовится к матчу с "Нефтчи"

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" готовится к домашнему матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи". Согласно информации пресс-службы тульского клуба, в четверг на игре ожидается аншлаг, однако в кассах еще есть билеты.

Тульский "Арсенал" впервые в своей истории пробился в еврокубки благодаря удачному выступлению в прошлом сезоне чемпионата России, подопечные Игоря Черевченко заняли шестое место в турнирной таблице. "Арсенал" славился хорошей посещаемостью домашней арены, которая вмещает 20 тыс. зрителей, в сезоне-2018/19. "Арсенал" вновь намерен собрать полные трибуны, при этом в городе практически нет никаких плакатов или объявлений, посвященных предстоящему еврокубковому матчу, хотя "Арсенал" является единственным профессиональным футбольным клубом в городе. В пример стоит привести Санкт-Петербург, где часто попадаются рекламные объявления с игроками "Зенита", где сообщается о предстоящих матчах команды в различных турнирах.

"Нефтчи" тоже не собирается оставаться без поддержки. Как сообщила ТАСС пресс-служба "Арсенала", Тулу посетит группа организованной поддержки азербайджанского клуба, состоящей из почти 300 человек. Не исключено, что на стадион придут местные поклонники "Нефтчи", азербайджанцы входят в пятерку самых распространенных национальностей населения Тульской области, численность которой составляет около 1,6 млн.

За день до игры Тула дышит не только футболом. Рядом со стадионом "Арсенал" располагается велотрек с трибунами, на котором за день до матча проходили соревнования среди юных спортсменов. Также в центральных двориках люди разных возрастов играли в футбол, немало среди них было тех, кто носит майки "Арсенала". Часто можно увидеть в городе объявления, призывающие людей приобрести абонементы в тренажерные залы.

Клуб готов отблагодарить своих болельщиков за преданность - за два часа до стартового свистка планируется начать праздничную предматчевую программу. Зрителей ждут конкурсы, викторины, игра в мини-футбол.

Испорченные планы

Планы по подготовке "Нефтчи" к предстоящей игре были немного нарушены за день до матча. Как сообщила ТАСС пресс-служба "Нефтчи", рейс команды из Баку в Москву был задержан на пять часов, самолет вместо девяти утра приземлился в российской столице в два часа дня. Под угрозой срыва находилось проведение пресс-конференции и первой тренировки азербайджанского клуба в Туле, однако руководство "Арсенала" с пониманием отнеслось к произошедшему, и было принято оперативное решение о проведении пресс-конференции и тренировки на два часа позже запланированного. После этого главный тренер "Нефтчи" итальянец Роберто Бордин сказал, что случившаяся ситуация может "повлиять лишь на сегодняшний день", однако к матчу игроки подойдут в полной физической готовности.

Планы на игру могут испортиться и у "Арсенала", так как под вопросом находится участие в матче замбийского нападающего Эванса Кангва. Игрок улетел на медицинское обследование в Германию за день до матча. Кангва является одним из ключевых игроков основного состава, и его потеря перед такой важной игрой может сказаться на атакующих действиях "Арсенала".

Однако капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров уверил на пресс-конференции, что все футболисты осознают степень ответственности и хотят обрадовать своих болельщиков и руководство победой и красивой игрой. "Иногда мы, опытные футболисты, подсказываем что-то во время тренировок молодым игрокам, мотивируем их, но тут точно не нужна лишняя мотивация. Нам очень важно много забить в первой игре и не пропустить при этом", - сказал Комбаров.

У капитана "Спартака" будет возможность встретить старого знакомого по "Спартаку", капитана "Нефтчи" Эмина Махмудова. Футболист стал серебряным призером чемпионата России (2011/12) в составе "Спартака", также он выступал за подмосковный "Сатурн", саранскую "Мордовию", самарские "Крылья Советов" и томскую "Томь", игрок имеет гражданство России и Азербайджана. "Я с удовольствием пообщаюсь с Кириллом Комбаровым, я знаком с другими игроками из Тулы. Я в хороших отношениях с Игорем Семшовым, Валерой Климовым, так что приятно будет играть против старых друзей", - добавил Махмудов.

"Арсенал" сильнее

На предматчевой пресс-конференции Бордин заявил, что "Арсенал" лучше готов в физическом плане, чем его подопечные. "Они очень хорошо держат темп, надо признать, что в физическом плане они нас сильнее", - сказал итальянец, добавив также, что тренерский штаб провел серьезную подготовку к матчу и изучил игру "Арсенала".

"У нас была неделя, чтобы подготовиться к сопернику. Мы хорошо его узнали, и нам предстоит очень сложная игра", - сказал Махмудов. Игрок отметил значимость встречи для команды, футболисты намерены проявить свои лучшие качества на поле, "показать свое лицо".

Черевченко положительно высказался о сопернике, отметив опыт выступления "Нефтчи" в еврокубках, которого еще нет у "Арсенала". "Нефтчи" - хорошая команда, они забили шесть мячей в одном матче - это хороший показатель, они играют в еврокубках почти каждый год, поэтому игра с ними будет точно непростой", - сказал наставник "Арсенала".

44-летний специалист разделяет радость болельщиков от предстоящего большого события для клуба. "Это большой успех для тульского футбола, этого момента очень многие ждали, я очень рад за болельщиков", - признался Черевченко.

Команда в последнее время показала свой потенциал, и поэтому "Арсенал" намерен проявить себя на европейской арене уже на групповом этапе. Как сказал Черевченко, "предстоит еще много сделать, чтобы попасть в группу, это наша основная цель".