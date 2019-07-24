Спорткомплекс "Адлер-Арена" станет спортивным ядром университета "Сириус" в Сочи

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Спортивный центр "Адлер-Арена", построенный в Сочи к зимним Олимпийским играм 2014 года, станет спортивным ядром университета "Сириус", который планируется открыть в нынешнем году. Об этом рассказала ТАСС руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Ранее сообщалось, что в состав инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), который откроется на территории Олимпийского парка в 2019 году, включен комплекс зданий на Международной улице, где будут, в частности, открыты офисы компаний-резидентов, а также гостиничный квартал "Чистые пруды".

"Наверное, пока новых объектов "Сириусу" передаваться не будет. На сегодняшний день имущественный комплекс инновационного центра сформирован, из новых объектов туда вошла территория РЖД под инновационный центр и технико-внедренческую зону и "Адлер-Арена", которая станет спортивным ядром университета", - сказала Шмелева.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.