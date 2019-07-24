Россияне завоевали десять медалей в четвертый день Олимпийского фестиваля в Баку

ТАСС, 24 июля. Российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и бронзовую медали в четвертый день Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.

Золотые медали завоевала российская команда по художественной гимнастике в составе Ирины Комновой, Виктории Люстиновой и Яны Ворониной в командных соревнованиях, легкоатлетка Олеся Солдатова стала первой в беге на дистанции 400 м, Виолетта Игнатьева завоевала золотую награду в метании диска. В плавании победили Евгения Чикунова (200 м брассом), Вадим Клименищев (200 м баттерфляем), Илья Бородин (200 м комплексным плаванием), а также женская команда России в эстафете 4х100 вольным стилем в составе Александры Сабитовой, Дарьи Трофимовой, Дарьи Клепиковой и Александры Курликиной.

Серебряную медаль завоевал дзюдоист Ризван Магомадов в весовой категории до 60 кг, также второй стала мужская команда России по плаванию в эстафете 4х100 м вольным стилем в составе Андрея Чулкова, Алексея Ткачева, Клименищева и Бородина.

Единственную бронзу в соревновательный день среди российских спортсменов завоевала дзюдоистка Марина Воробьева в весовой категории до 44 кг.

В медальном зачете сборная России вышла на первое место, имея в активе 13 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте расположилась сборная Азербайджана (9-5-5), на третьей строчке команда Турции (6-4-5).

В фестивале, который завершится 27 июля, принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран.