"Црвена Звезда" победила ХИК в первом матче второго квалификационного раунда ЛЧ

ТАСС, 24 июля. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" на домашнем поле обыграл со счетом 1:0 финский ХИК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Гол на 26-й минуте забил Ричмонд Боакье. Ответный матч пройдет 30 июля.

Ранее белорусский БАТЭ выиграл у норвежского "Русенборга" со счетом 2:1.

"Краснодар" начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, соперником российской команды будет португальский "Порту".

Результаты других матчей игрового дня:

"Клуж" (Румыния) - "Маккаби" (Израиль, Тель-Авив) - 1:0;

"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1;

"Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония) - 5:0;

"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта) - 3:1;

"Марибор" (Словения) - АИК (Швеция) - 2:1.