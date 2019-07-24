Тульский "Арсенал" стартует в квалификации Лиги Европы домашним матчем против "Нефтчи"

ТУЛА, 25 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Арсенал" (Тула) в четверг дебютирует в еврокубках домашней встречей в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи" (Баку). Матч начнется в 20:00 мск.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Арсенал" занял шестое место в турнирной таблице и получил право на участие в квалификации Лиги Европы. Помог тульской команде в этом московский "Локомотив", ставший серебряным призером прошлого розыгрыша первенства и победителем Олимп - Кубка России. "Нефтчи" выиграл серебряные медали чемпионата Азербайджана и начал еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда. На этой стадии подопечные Роберто Бордина по сумме двух встреч победили молдавскую "Сперанцу" (3:0, 6:0).

Клуб из Баку стабильно выступает в еврокубках, однако лишь раз смог дойти до группового этапа Лиги Европы. Это произошло в сезоне-2012/13 и стало самым высоким достижением "Нефтчи" на международной арене. Клуб является самым титулованным в стране. "Нефтчи" восемь раз становился чемпионом Азербайджана, шесть раз выигрывал Кубок Азербайджана и дважды - Суперкубок Азербайджана.

С командами из России клуб встречался четыре раза, проиграв три матча и один раз сыграв вничью. В сезоне-2004/05 соперником азербайджанцев по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов был ЦСКА (0:0, 0:2), который впоследствии стал обладателем Кубка УЕФА. Также "Нефтчи" дважды играл на групповом этапе Лиги Европы с казанским "Рубином" в сезоне-2012/13, уступив в обоих матчах со счетом 0:1.

Проблемы с составом

Сезон в чемпионате Азербайджана начнется только 11 августа, а "Арсенал" уже сыграл два матча в чемпионате России. В первом туре подопечные Игоря Черевченко вничью завершили встречу с московским "Динамо" (1:1), а затем победили в гостях самарские "Крылья Советов" (3:2). Как отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Нефтчи", "Арсенал" лучше подготовлен в физическом плане.

"Нам предстоит играть с очень серьезным соперником, мы следили за последними матчами оппонента в чемпионате России. Футболисты "Арсенала" очень хорошо держат темп, надо признать, что в физическом плане они сильнее нас. Как добиться результата в этой игре? Надо помнить о том, что есть ответная встреча, поэтому необходимо действовать правильно", - сказал Бордин.

Перед своим дебютом в еврокубках "Арсенал" испытывает небольшие проблемы с составом. Нападающий Эванс Кангва может не выйти на поле в игре против "Нефтчи". Как сообщил Черевченко, замбиец за день до матча отправился на медицинское обследование в Германию.

Капитаном "Нефтчи" является гражданин России и Азербайджана Эмин Махмудов, выступавший за московский "Спартак", в составе которого стал серебряным призером чемпионата России (2011/12), подмосковный "Сатурн", саранскую "Мордовию", самарские "Крылья Советов" и томскую "Томь". Основную угрозу для "Арсенала" представляет нападающий "Нефтчи" Багали Дабо. Француз в 30 играх прошлого сезона отличился 16 раз и отдал шесть голевых передач.

Встреча пройдет на стадионе "Арсенал". Главным арбитром матча назначен албанец Энеа Йорги. Ответная игра состоится 1 августа на "Баксель-Арене" в Баку.