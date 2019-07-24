СМИ: футболист Сако подал в суд на WADA на €16 млн из-за ошибки с допинг-тестом

ТАСС, 25 июля. Французский футболист английского "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал иск в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с требованием выплатить €16 млн в связи с ошибкой допинг-тестирования. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Сако, будучи игроком английского "Ливерпуля", был отстранен на 30 дней в апреле 2016 года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены препараты для сжигания жира. Из-за этого отстранения француз пропустил финал Лиги Европы и чемпионат Европы 2016 года. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оправдал футболиста и заявил, что данное вещество не входит в список запрещенных препаратов WADA. В сентябре 2017 года "Ливерпуль" продал французского футболиста в "Кристал Пэлас".

"Хотя "Кристал Пэлас" является выдающимся клубом английской премьер-лиги, он не имеет такую всемирную репутацию или узнаваемость бренда, как у "Ливерпуля", и не представляет той ценности, которую это приносит игроку и связанным с ним правам на имидж", - заявил адвокат футболиста Стюарт Ритчи.

Адвокаты 29-летнего футболиста утверждают, что в результате ухода из "Ливерпуля" Сако понес убытков в размере €16 млн в виде заработной платы. WADA отрицает ответственность за продажу Сако "Ливерпулем", утверждая, что это было вызвано дисциплинарными проблемами.

Судья распорядился, что суд сперва должен установить виновность WADA перед Сако, а потом рассмотрит финансовую составляющую иска.