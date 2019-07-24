Дисквалификация Месси за поведение на Кубке Америки может быть увеличена до шести месяцев

ТАСС, 25 июля. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) пересмотрит наказание нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси и может увеличить дисквалификацию за неподобающее поведение на Кубке Америки 2019 года на срок от двух до шести месяцев. Об этом сообщает аргентинский телеканал TyC Sports.

В среду Месси получил отстранение на один матч и штраф в размере $1,5 тыс. Отмечалось, что 32-летний нападающий пропустит первую встречу отборочного раунда чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В ходе Кубка Америки Месси стал участником нескольких скандальных эпизодов, детальное рассмотрение которых может привести к продлению дисквалификации. Сообщается, что решение по этому вопросу будет вынесено на следующей неделе.

Мессии выступал с критикой в адрес судей по итогам полуфинального матча Кубка Америки против команды Бразилии, в котором аргентинцы уступили хозяевам первенства со счетом 0:2. Также футболист отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции после встречи за третьей место с командой Чили (2:1). При этом по ходу матча он был удален за неспортивное поведение.

Позднее Федерация футбола Аргентины (AFA) направила письмо руководству КОНМЕБОЛ, в котором попросило отменить решение судьи того матча и объяснила свою позицию по красной карточке игрока, а также по его заявлениям после встречи. Вместе с объяснительными документами федерация направила бумаги с извинениями за слова нападающего.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии. Футболист является пятикратным обладателем приза лучшему игроку мира по итогам года.