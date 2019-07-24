Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF

ТАСС, 25 июля. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой представительницей России, возглавившей общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

IAAF каждую среду обновляет рейтинг сильнейших спортсменов мира - с 25 июля его будет возглавлять Ласицкене, в среду победившая на чемпионате России в Чебоксарах. В активе россиянки 1433 балла. Второе место занимает бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч из Кении - 1426. На третьей строчке расположилась голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м и 5000 м), имеющая в активе 1424 балла.

26-летняя легкоатлетка из России выиграла все пять этапов "Бриллиантовой лиги" текущего сезона, в которых принимала участие. Последний раз Ласицкене не смогла одержать победу 17 января, уступив на турнире в Челябинске соотечественнице Анне Чичеровой. С тех пор спортсменка выиграла 16 стартов подряд. Россиянка на протяжении 29 недель беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту.

Личный рекорд Ласицкене составляет 2,06 м, этот результат она впервые показала в июле 2017 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. 20 июня 2019 года на турнире в чешской Остраве россиянка повторила свое достижение. Мировой рекорд (2,09) принадлежит чемпионке мира и Олимпийских игр Стефке Костадиновой, который она установила 30 августа 1987 года на мировом первенстве в Риме со второй попытки.