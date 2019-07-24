{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по легкой атлетике

Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF

Вторую строчку занимает кенийка Беатрис Чепкоеч, третью - голландка Сифан Хассан
Мария Ласицкене AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Мария Ласицкене
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 25 июля. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой представительницей России, возглавившей общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

IAAF каждую среду обновляет рейтинг сильнейших спортсменов мира - с 25 июля его будет возглавлять Ласицкене, в среду победившая на чемпионате России в Чебоксарах. В активе россиянки 1433 балла. Второе место занимает бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч из Кении - 1426. На третьей строчке расположилась голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м и 5000 м), имеющая в активе 1424 балла.

26-летняя легкоатлетка из России выиграла все пять этапов "Бриллиантовой лиги" текущего сезона, в которых принимала участие. Последний раз Ласицкене не смогла одержать победу 17 января, уступив на турнире в Челябинске соотечественнице Анне Чичеровой. С тех пор спортсменка выиграла 16 стартов подряд. Россиянка на протяжении 29 недель беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту.

Личный рекорд Ласицкене составляет 2,06 м, этот результат она впервые показала в июле 2017 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. 20 июня 2019 года на турнире в чешской Остраве россиянка повторила свое достижение. Мировой рекорд (2,09) принадлежит чемпионке мира и Олимпийских игр Стефке Костадиновой, который она установила 30 августа 1987 года на мировом первенстве в Риме со второй попытки.

Теги
Чемпионат России по легкой атлетике
Сборные по футболу
Дисквалификация Месси за поведение на Кубке Америки может быть увеличена до шести месяцев
Ранее футболист был отстранен на одну игру и получил штраф в размере $1,5 тысяч
Читать полностью