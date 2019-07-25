"Бенфика" победила "Фиорентину" в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 25 июля. Португальская "Бенфика" одержала победу над итальянской "Фиорентиной" во встрече Международного кубка чемпионов со счетом 2:1. Матч прошел в городе Гаррисон (штат Нью-Джерси, США).

Голами в составе победителей отметились Харис Сеферович (9-я минута) и Кайо (90). У "Фиорентины" единственный мяч забил Душан Влахович (29). В первом тайме ворота "Бенфики" защищал российский голкипер Иван Злобин, который совершил два сейва и пропустил гол.

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанские "Реал" и "Атлетико", немецкая "Бавария" и мексиканская "Гвадалахара". Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

"Бенфика" провела свой второй матч, одержав вторую победу. Ранее португальский клуб обыграл "Гвадалахару" (3:0). Для "Фиорентины" встреча стала третьей на турнире. В первой игре команда победила "Гвадалахару" (2:1), а во второй уступила лондонскому "Арсеналу" (0:3).

Клубы борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, то победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.