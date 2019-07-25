Атлетическая комиссия штата Мэриленд проведет расследование по бою Дадашева и Матиаса

ТАСС, 25 июля. Расследование по поединку между Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который привел к смерти российского боксера, будет проведено Атлетической комиссией штата Мэриленд (MSAC). Об этом сообщает The Washington Post.

Причиной смерти 28-летнего российского боксера стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего в США 20 июля. Атлетическая комиссия ведет надзор за единоборствами в штате Мэриленд. Любая подобная организация начинает расследование в случае смерти или серьезной травмы, произошедшей во время официального поединка.

"Члены MSAC были очень опечалены, узнав о кончине Максима Дадашева. Мы присоединяемся ко всему боксерскому сообществу и выражаем глубокие соболезнования семье спортсмена. Атлетическая комиссия штата Мэриленд рассмотрит это дело", - сказано в сообщении.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.