Клуб НБА "Денвер" подписал контракт с разыгрывающим Мюрреем

ТАСС, 25 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер" подписал новое соглашение с разыгрывающим Джамалом Мюрреем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 22-летним баскетболистом рассчитан на пять лет. По информации СМИ, игрок заработает за это время $170 млн.

"Хочу поблагодарить руководство клуба, которое когда-то поверило в меня и сделало это снова. Спасибо фанатам "Денвера"! Не могу дождаться, когда снова выйду на паркет, чтобы порадовать вас", - сказал Мюррей.

Разыгрывающий был выбран "Денвером" под седьмым номером на драфте НБА 2016 года. За три сезона Мюррей провел 238 матчей в составе команды, набирая в среднем 14,8 очка, 3,5 подбора и 3,4 передачи.