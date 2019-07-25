СМИ: капитан ФК "Порту" Перейра поссорился с тренером перед матчем с "Краснодаром"

ТАСС, 25 июля. Капитан португальского футбольного клуба "Порту" Данилу Перейра поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал A Bola.

По информации портала, главный тренер поставил под сомнение тот факт, что полузащитник достоин быть капитаном "Порту". Конфликт произошел на глазах партнеров по клубу и его руководства, а также персонала отеля, где жили игроки и тренерский штаб команды. Отмечается, что после инцидента Перейра досрочно покинул тренировочный сбор. Утверждается, что игрок был предупрежден о том, что он должен досрочно завершить тренировочный процесс, чтобы "заняться личными делами".

"Порту" сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против российского клуба "Краснодар". Первый матч пройдет 7 августа в Краснодаре, ответная игра состоится 13 августа.

27-летний Перейра выступает за "Порту" с 2015 года, в прошлом сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отметился одной передачей. В составе клуба он выигрывал чемпионат Португалии (2017/18). Он также выступал за итальянскую "Парму", португальский "Маритиму", в аренде играл за греческий "Арис" и голландскую "Роду".

В составе сборной Португалии он становился чемпионом Европы (2016), победителем Лиги наций (2019), а также бронзовым призером Кубка конфедераций (2017).