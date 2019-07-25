Бывший игрок НБА Грег Монро перешел в "Баварию"

ТАСС, 25 июля. Форвард Грег Монро подписал контракт с немецким баскетбольным клубом "Бавария". Об этом в четверг сообщила пресс-служба немецкой команды.

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на один сезон.

"Я с нетерпением жду приезда в Мюнхен, выступления в Германии и Евролиге. Знаю, что "Бавария" недавно выиграла местный чемпионат, а Евролига является самым сильным турниром за пределами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Я хочу помочь клубу в достижении поставленных целей в следующем сезоне и стать лидером команды", - сказал Монро.

Монро был выбран под общим седьмым номером на драфте НБА 2010 года. В НБА он играл за "Детройт", "Милуоки", "Финикс", а также в трех клубах в прошлом сезоне - "Бостоне", "Торонто" и "Филадельфии".

Всего в регулярных чемпионатах НБА он провел 632 матча, набирая в среднем по 13,2 очка и делая 8,3 подбора. В плей-офф баскетболист сыграл в 27 встречах, набирая по 6,4 очка и делая 4,1 подбора.