СМИ: футболист "Ювентуса" Демирал может перейти в "Зенит"

ТАСС, 25 июля. Турецкий защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Мерих Демирал может перейти в российский "Зенит". Об этом сообщил портал Tuttosport.

Футболист может покинуть команду после приобретения голландского защитника Маттейса де Лигта. Отмечается, что на 21-летнего игрока также претендуют итальянские клубы "Милан", "Рома", "Фиорентина" и английский "Манчестер Юнайтед".

Первую половину прошлого сезона Демирал провел в турецком "Аланьяспоре". В начале этого года "Ювентус" приобрел права на игрока у итальянского "Сассуоло", подписав пятилетний контакт.

В составе турецкой сборной Демирал провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.