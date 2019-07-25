Бывший футболист "Спартака" Боккетти перешел в итальянскую "Верону"

ТАСС, 25 июля. Итальянский футбольный клуб "Верона" подписал контракт с бывшим защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 32-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Боккетти выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год. Всего он провел за клуб 115 матчей, в которых забил пять голов. В составе команды он становился чемпионом России (2016/17), обладателем Суперкубка России (2017) и бронзовым призером чемпионата России (2017/18). Также он выступал за казанский "Рубин", вместе с которым выиграл Кубок и Суперкубок России (оба - 2012 год) и стал бронзовым призером чемпионата России (2010).

За сборную Италии он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.