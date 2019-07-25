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ЧМ-2019 по фехтованию

Путин: сборная России по фехтованию продемонстрировала высокое мастерство на ЧМ

Президент России выразил уверенность, что спортсменов впереди ждут новые достижения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"В сложных, напряженных поединках и командных турнирах вы продемонстрировали великолепную подготовку, высокое мастерство, умение бороться до конца и добиваться поставленных целей. Этот триумф стал отличным подарком для всех, кто болел за вас и верил в успех российской сборной", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил уверенность, что спортсменов впереди ждут новые достижения и пожелал им всего самого доброго.

Сборная России по фехтованию заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который завершился во вторник в Будапеште.

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Путин, Владимир Владимирович
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