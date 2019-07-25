Россиянка Чимрова стала седьмой на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Светлана Чимрова стала седьмой на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Она финишировала со временем 2 минуты 8,70 секунды.

Победу одержала венгерка Богларка Капаш, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 6,78 секунды. Второе место заняла американка Хали Фликингер (2.06,95), замкнула тройку призеров еще одна представительница США Кейти Дработ (2.07.04).

23-летняя Чимрова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы, а также трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы.

26-летняя Капаш является бронзовым призером Олимпийским играм 2016 года, шестикратной чемпионкой Европы, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (5-3-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.