Россиянка Чимрова стала седьмой на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Светлана Чимрова стала седьмой на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Она финишировала со временем 2 минуты 8,70 секунды.
Победу одержала венгерка Богларка Капаш, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 6,78 секунды. Второе место заняла американка Хали Фликингер (2.06,95), замкнула тройку призеров еще одна представительница США Кейти Дработ (2.07.04).
23-летняя Чимрова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы, а также трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы.
26-летняя Капаш является бронзовым призером Олимпийским играм 2016 года, шестикратной чемпионкой Европы, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (5-3-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|3
|20
|3
|Австралия
|5
|4
|4
|13
|4
|США
|4
|7
|8
|19
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|7
|Италия
|3
|4
|4
|11
|8
|Канада
|2
|2
|3
|7
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|0
|1
|3