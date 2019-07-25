Общероссийские спортивные федерации обсудили ход исполнения плана борьбы с допингом

ТАСС, 25 июля. Общероссийские спортивные федерации, среди которых Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), приняли участие в совещании, посвященном, в частности, ходу исполнения Национального плана борьбы с допингом в российском спорте. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Кроме представителей ВФЛА, в совещании приняли участие представители других общероссийских спортивных федераций, Министерства спорта Российской Федерации, ряда субъектов Российской Федерации и Олимпийского комитета России.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин выступил с отчетом о ходе восстановления членства организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в котором он доложил о проделанной работе. В докладе Шляхтина были отражены основные вехи работы федерации по восстановлению членства ВФЛА в IAAF и обозначены болевые точки процесса восстановления, а также вопрос о нарушениях условий дисквалификации специалистами, отстраненными за нарушение антидопинговых правил.