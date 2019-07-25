Японец Сэто завоевал золото на дистанции 200 м комплексом на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Японец Дайя Сэто завоевал золотую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Спортсмен показал результат 1 минуту 56,14 секунды. Второе место занял швейцарец Жереми Депланш (1 минута 56,56 секунды), бронза досталась американцу Чейзу Калишу (1.56,78). Россиянин Андрей Жилкин не смог попасть в финал, заняв девятое место по итогам полуфинальных заплывов.
Сэто является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Также в его активе теперь три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали мирового первенства.
Сэто принес сборной Японии первую золотую медаль на текущем мировом первенстве, всего в активе японской команды семь (одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые) наград. В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда США (5-7-9).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|4
|21
|3
|США
|5
|7
|9
|21
|4
|Австралия
|5
|4
|4
|13
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|7
|Италия
|3
|4
|4
|11
|8
|Канада
|2
|2
|3
|7
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6