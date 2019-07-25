Президент ВФЛА остался доволен итогами круглого стола, посвященного борьбе с допингом

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что проведенный в Чебоксарах в рамках чемпионата России круглый стол с участием тренеров, спортсменов и чиновников поможет окончательно изменить антидопинговую культуру в российской легкой атлетике. Об этом Шляхтин сообщил журналистам.

25 июля ВФЛА во время второго соревновательного дня чемпионата России провела круглый стол "Единые подходы к реализации антидопинговой политики в легкой атлетике" с участием тренеров, спортсменов, специалистов, руководителей и членов региональных федераций и всех заинтересованных лиц. Участники мероприятия обсудили пути повышения эффективности антидопинговой работы в российской легкой атлетике и оптимизацию антидопингового образования среди легкоатлетического сообщества.

"Нам нечасто выпадает такая уникальная возможность собраться всем вместе, основная задача этого совещания - обсудить те проблемные вопросы, которые у нас на сегодняшний день остались, это антидопинговая культура. Я надеюсь, что и зал меня услышал, и предложений из зала конструктивных было много. Мы провели неплохой круглый стол, который даст эффект и поможет нам закончить ту работу, которая была в дорожной карте - это изменение культуры, отношения к допингу", - отметил Шляхтин.

Чемпионат России по легкой атлетике завершится 27 июля.