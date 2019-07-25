Австралийки выиграли эстафету 4х200 м вольным стилем на ЧМ с мировым рекордом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию с мировым рекордом одержала победу в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Они показали результат 7 минут 41,50 секунды. Вторыми стали представительницы США (7.41,87), которые также превзошли мировой рекорд. Замкнули тройку призеров канадки (7.44,35). Россиянки в составе Анны Егоровой, Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной и Вероники Андрусенко финишировали на пятом месте (7.48,25).
Предыдущий рекорд принадлежал китаянкам (7.42,08), он был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда Австралии (6-4-4).
Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|4
|21
|3
|Австралия
|6
|4
|4
|14
|4
|США
|5
|8
|9
|22
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|7
|Италия
|3
|4
|4
|11
|8
|Канада
|2
|2
|4
|8
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6