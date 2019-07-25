Австралийки выиграли эстафету 4х200 м вольным стилем на ЧМ с мировым рекордом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию с мировым рекордом одержала победу в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Они показали результат 7 минут 41,50 секунды. Вторыми стали представительницы США (7.41,87), которые также превзошли мировой рекорд. Замкнули тройку призеров канадки (7.44,35). Россиянки в составе Анны Егоровой, Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной и Вероники Андрусенко финишировали на пятом месте (7.48,25).

Предыдущий рекорд принадлежал китаянкам (7.42,08), он был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда Австралии (6-4-4).

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.