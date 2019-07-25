Школа "Спартака" победила футболистов школы №384 в матче Кубка памяти Федора Черенкова

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты юношеской школы московского "Спартака" победили со счетом 7:1 игроков школы №384 в рамках Кубка памяти Федора Черенкова. Соревнования прошли на территории школы №384 в московском Кунцеве.

В четверг в школе №384 имени Д. К. Корнеева, где был открыт мемориал российскому и советскому футболисту Федору Черенкову, именем которого был назван один из корпусов школы, прошел показательный матч между юношескими командами московского "Спартака" и игроками школы №384 за переходящий Кубок памяти Федора Черенкова.

По окончании матча два лучших игрока из обеих команд получили книгу журналиста Игоря Рабинера, посвященную Черенкову: у "Спартака" им стал Леонид Васильев, у школы №384 - Илья Афиногенов.

Кубок организован с целью развития и популяризации детско-юношеского футбола, повышения его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности молодого поколения, а также преемственности лучших традиций советского спорта в формировании здорового образа жизни.

В четверг Черенкову исполнилось бы 60 лет, он скончался в 2014 году. Черенков является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.