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Летние олимпийские виды спорта

Бегунья Кривошапка не ставила задачу выполнить олимпийский норматив на чемпионате России

Спортсменка победила в беге на 400 метров с результатом 51,25 секунды

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионка России 2019 года в беге на 400 метров Антонина Кривошапка, показавшая результат 51,25 секунды, не думала во время бега о необходимости выполнения олимпийского норматива (51,35). Об этом Кривошапка сообщила журналистам.

"Перед этим турниром я испытывала небольшие проблемы со здоровьем, а так все было нормально, - отметила Кривошапка. - Я не ставила перед собой задачу выполнить сегодня олимпийский норматив, мне хотелось показать тот результат, на который мы работали с тренером. Могу сказать, что чуть-чуть не получилось. Что касается получения допуска на зарубежные старты, то пока тишина, но мы надеемся на лучшее".

Кривошапка является обладательницей трех наград чемпионатов мира, в ее активе также есть золото чемпионата Европы - 2010 в Барселоне. Она также является двукратной победительницей зимнего континентального первенства 2009 года и Континентального кубка - 2010.

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Летние олимпийские виды спорта
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