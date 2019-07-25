"Пюник" обыграл "Яблонец" в первом матче второго отборочного раунда футбольной Лиги Европы

ТАСС, 25 июля. Армянский футбольный клуб "Пюник", главным тренером которого является россиянин Александр Тарханов, дома обыграл чешский "Яблонец" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Артур Миранян (6-я и 30-я минуты), в чешской команде отличился Мартин Долезал (53). Ответный матч между командами пройдет 1 августа в Чехии.

Позднее в четверг состоятся еще 40 матчей второго квалификационного раунда. Тульский "Арсенал" сыграет с азербайджанским "Нефтчи" на домашнем стадионе, начало в 20:00 мск.