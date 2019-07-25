Колумбийский велогонщик Кинтана стал победителем 18-го этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 25 июля. Колумбиец Наиро Кинтана, выступающий за команду Movistar, стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

На этапе протяженностью 208 км, который прошел между французскими городами Эмбрюн и Валуар, он показал результат 5 часов 34 минуты 15 секунд.

Второе место занял француз Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale (5:35.50), третье - казахстанец Алексей Луценко, представляющий Astana Pro (5:36.43). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", стал 58-м, показав результат 5 часов 56 минут 55 секунд.

19-й этап протяженностью 126,5 км пройдет между французскими городами Сен-Жан-де-Морьен и Тинь 26 июля.

После 18 этапов в общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step (75:18.49), на втором месте колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos (75:20.19), на третьем - британец Герайнт Томас, также представляющий Ineos (75:20.24). Закарин занимает 61-е место (77:03.29).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.