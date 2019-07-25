Без Кинг. Ошибка американки открыла Ефимовой путь к золоту ЧМ на дистанции 200 м брассом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Главным событием четверга на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу стала дисквалификация американки Лилли Кинг с дистанции 200 метров брассом. Основная конкурентка россиянки Юлии Ефимовой допустила ошибку во время предварительного раунда - не коснулась второй рукой бортика при прохождении поворота.

Двукратная олимпийская чемпионка Кинг имела лучший результат сезона на дистанции 200 м, однако в финале чемпионата мира продемонстрировать свою силу ей не удастся - дисквалификация осталась в силе даже после протеста американской стороны. Ефимова же вышла в финал с лучшим временем, теперь только невероятное стечение обстоятельств может лишить ее шестого золота чемпионата мира.

День также был отмечен двумя мировыми рекордами и двумя бронзовыми наградами российских пловцов. Владислав Гринев завоевал бронзу на дистанции 100 м вольным стилем, а 16-летняя Дарья Васькина сенсационно стала третьей на "полтиннике" на спине.

Судьба вернула должок

Кинг всегда отличало оригинальное прохождение поворотов, что чуть не стоило ей золотой медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 100 м брассом. Тогда, по мнению многих специалистов, она тоже не коснулась бортика второй рукой, однако судьи не заметили этого нарушения.

"Если вы включите заплыв Лилли Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, то увидите, что там она тоже сделала подобный поворот, - отметил трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков, который выступил экспертом по этому вопросу. - Техника прохождения поворота с касанием бортика одной рукой - это ее фишка, и она вполне заслуживала наказания еще три года назад. Судьба догнала ее здесь".

Ефимова не стала радоваться из-за ошибки соперницы, которая на упомянутых Играх в Бразилии сделала ряд резких заявлений в ее адрес по теме былых допинговых историй россиянки. Сейчас отношения спортсменок нормализовались, на чемпионате мира они даже поздравили друг друга с выступлением на дистанции вдвое короче, где Кинг стала первой, а Ефимова - второй.

"Сначала я не знала, почему ее дисквалифицировали, но потом выяснилось, что из-за касания, примерно такого же, как было на Олимпийских играх, - сказала Ефимова. - Мне жалко соревнования и себя, потому что я люблю соревнования и борьбу".

"Есть страны, которым это [нарушение] сходит с рук, но сегодня не сошло. В полуфинал с последнего, 16-го места попала кореянка (хозяйка соревнований - прим. ТАСС). Поэтому сколько бы они не старались, думаю, у них бы не получилось вернуть ее [Кинг]", - подчеркнула россиянка.

По итогам полуфиналов Ефимова опередила ближайшую соперницу более чем на полсекунды, что практически не оставляет сомнений в ее успехе в борьбе за золото. Решающий заплыв пройдет в пятницу. Но на этом противостояние Ефимовой с Кинг в Кванджу не закончилось: в воскресенье они могут сойтись в финале на 50 м брассом. Там поворотов уже не будет.

Наследник Попова

На чемпионате мира в Кванджу утвердился в качестве наследника четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова 23-летний Владислав Гринев. На дистанции 100 м вольным стилем, которая в плавании считается "королевской", он занял третье место, проиграв только двукратному олимпийскому чемпиону из США Калебу Дресселу и австралийцу Кайлу Чалмерсу.

А ведь этой медали могло бы и не быть, решись российский пловец шесть лет назад прекратить заниматься плаванием. "В 16-17 лет я думал о том, чтобы бросить плавание, потому что не видел в этом смысла, поскольку лет было немало, а результатов не было. Но когда заканчивал школу, решил удариться в спорт, чтобы проще было поступать и учиться", - сказал Гринев, который сейчас учится в Тимирязевской академии на агронома.

"О том, что это историческое достижение, я не думал. Я просто хотел и мечтал о медали. С Поповым я никогда не общался, но четыре года назад я взял у него автограф, надеюсь, с ним удастся пообщаться, мне бы было интересно. В 2003 году, когда он завоевал ту медаль, я еще во второй класс ходил", - отметил пловец.

Американец Дрессел, который в Кванджу выиграл десятую медаль чемпионатов мира, всего на пять сотых не дотянул до нового мирового рекорда, установленного десять лет назад бразильцем Сезаром Сьело. "Дрессел тут улучшил время, но и я на месте оставаться не буду. Рекорд мира в любом случае падет, может быть, даже на Олимпийских играх", - рассказал Гринев.

Сказка Васькиной

Стоит отметить еще три события, которые произошли в четверг. Васькина, которой 30 июля исполнится 17 лет, заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Пробиться в финал не смогла капитан сборной России Анастасия Фесикова, поэтому вся ответственность за результат ложилась на молодую спортсменку, которая еще в октябре прошлого года вступала на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Выше россиянки в итоге оказались только 24-летняя американка Оливия Смолига и 28-летняя бразильянка Этьен Медейрос. "У меня уже здесь был финал на стометровке, поэтому я понимала, что такое выступать в решающем заплыве. - сказала Васькина. - Ощущалась только нехватка опыта, особенно на "сотне". Волновалась, не осознавала происходящее в той мере, в которой должно".

Спортсменка считает, что такие истории позволяют верить в сказки. "К Гарри Поттеру отношусь душевно. Я не в том возрасте, чтобы расти на его книгах - росла на фильмах, книги прочитала уже потом", - рассказала она, заметив, что из всех университетов хотела бы попасть в Хогвартс (учебное заведение волшебников из вселенной "Гарри Поттера" - прим. ТАСС).

Еще одно чудо преподнес австралиец Мэттью Уилсон, повторивший мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, который был установлен японцем Иппэем Ватанабэ в январе 2017 года. Столь удачно Уилсон проплыл в полуфинале.

Со вторым временем в финал вышел Антон Чупков, который является действующим чемпионом мира на этой дистанции. Изначально именно российский пловец считался фаворитом соревнований, однако после результата австралийца расклад сил поменялся. Лучшего спортсмены определят в пятницу.

Был в четверг установлен и еще один рекорд мира - в женской эстафете 4х200 м вольным стилем. Отличилась сборная Австралии - 7.41,50. Российская команда в составе Анны Егоровой, Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной и Вероники Андрусенко также принимала участие в заплыве, однако финишировала на пятом месте. Предыдущий рекорд принадлежал китаянкам (7.42,08), он был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме.

Американцы не в тройке

В мужском турнире по водному поло определились финалисты: за золото сыграют команды Испании и Италии. Хорваты встретятся с венграми за бронзовые награды. Обе игры пройдут 27 июля.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда Австралии (6-4-4). Чемпионат мира завершится 28 июля.

Сборная США, которая на прошлом чемпионате мира в Будапеште уверенно победила в медальном зачете, в Кванджу пока выступает не так ярко. Первые золотые медали она завоевала только на второй неделе турнира, когда начались соревнования по плаванию. Сейчас в ее активе пять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград (4-е место в медальном зачете).