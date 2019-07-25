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Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу

Россияне выиграли второй матч на втором групповом этапе отбора на ЧМ по пляжному футболу

Российская команда победила сборную Азербайджана со счетом 6:0

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Азербайджана со счетом 6:0 во втором матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В составе сборной России дублем отметился Дмитрий Шишин (5-я и 7-я минута), по одному голу на счету Максима Чужова (3), Кирилла Романова (5), Николая Крышанова (32, с пенальти) и Бориса Никонорова (34).

На первом групповом этапе сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах. В группе А также выступали команды Венгрии, Германии и Эстонии. В 1/8 финала россияне обыграли команду Молдавии - 8:0 и вышли во второй групповой этап.

В первом туре второго группового этапе россияне обыграли швейцарцев (9:3), а в третьем туре сыграют против команды Испании 26 июля.

Российская команда может досрочно обеспечить себе выход на чемпионат мира в том случае, если в матче между Испанией и Швейцарией, который проходит на данный момент, победят испанцы.

На втором групповом этапе восемь сборных поделены на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.

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Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу
Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу
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