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Чемпионат России по легкой атлетике

Легкоатлетка Клишина планирует провести на Кипре заключительный этап подготовки к ЧМ

В августе спортсменка планирует выступить на двух турнирах

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Кипр должен стать местом проведения заключительного этапа подготовки к чемпионату мира по легкой атлетике в Катаре для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

На ЧМ-2017 в Лондоне Клишина заняла второе место с результатом 7,00 м. Сезон-2018 она пропустила. На чемпионате России в Чебоксарах спортсменка победила, прыгнув в лучшей попытке на 6,82 м.

"На август у нас запланировано два старта, они подтверждены на 90%. Это турнир в Гетеборге 16 августа, есть также Мадрид 25 августа. После окончания чемпионата России я буду 10 дней находиться в Москве, а потом уже перееду тренироваться в Европу. В течение лета мы базируемся в Австрии, перед чемпионатом мира я перееду на Кипр", - сказала Клишина.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

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