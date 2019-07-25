{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу

Легкоатлетка Сидорова считает, что победа в Чебоксарах поможет ей лучше подготовиться к ЧМ

В четверг россиянка выиграла чемпионат России, установив личный рекорд

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионка России 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, установившая в Чебоксарах новый личный рекорд в открытых помещениях, очень благодарна зрителям за активную поддержку. Как сказала Сидорова журналистам, эта победа поможет ей лучше подготовиться к чемпионату мира в Катаре.

Сидорова уже в ранге победительницы в третьей попытке прыгнула на 4,86 метра, побив личный рекорд трехлетней давности (4,85), который был установлен также в Чебоксарах.

"Сегодня за меня болело огромное количество людей, я очень волновалась. Мне очень хотелось показать результат, важно было здесь и сейчас прыгнуть высоко. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал", - призналась Сидорова.

"Сейчас я немного передохну, а потом снова начну тренироваться. Буду по новой распрыгиваться и готовиться к чемпионату мира. Хочу подойти к главному старту сезона в хорошей физической, психологической и технической форме, и я верю, что турнир в Чебоксарах мне очень сильно помог в этом", - заключила 27-летняя спортсменка.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Теги
Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу
Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу
Шишин: сборная РФ по пляжному футболу не испытала проблем в матче с азербайджанцами
Встреча группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2019 года завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян
Читать полностью