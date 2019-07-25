Легкоатлетка Сидорова считает, что победа в Чебоксарах поможет ей лучше подготовиться к ЧМ

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионка России 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, установившая в Чебоксарах новый личный рекорд в открытых помещениях, очень благодарна зрителям за активную поддержку. Как сказала Сидорова журналистам, эта победа поможет ей лучше подготовиться к чемпионату мира в Катаре.

Сидорова уже в ранге победительницы в третьей попытке прыгнула на 4,86 метра, побив личный рекорд трехлетней давности (4,85), который был установлен также в Чебоксарах.

"Сегодня за меня болело огромное количество людей, я очень волновалась. Мне очень хотелось показать результат, важно было здесь и сейчас прыгнуть высоко. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал", - призналась Сидорова.

"Сейчас я немного передохну, а потом снова начну тренироваться. Буду по новой распрыгиваться и готовиться к чемпионату мира. Хочу подойти к главному старту сезона в хорошей физической, психологической и технической форме, и я верю, что турнир в Чебоксарах мне очень сильно помог в этом", - заключила 27-летняя спортсменка.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.