Крашенинников: россиянам было сложно собраться на игру с азербайджанцами в отборе ЧМ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Игрокам сборной России по пляжному футболу было сложно настроиться на матч с командой Азербайджана. Об этом после игры заявил журналистам игрок национальной команды Юрий Крашенинников.

В четверг сборная России в матче второго тура второго группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2019 года обыграла команду Азербайджана со счетом 6:0. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

"В начале игры немного нервничали, над нами довлел результат. Во вчерашнем матче со швейцарцами (9:3) мы выплеснули много эмоций, поэтому было тяжело собраться, но в итоге мы сыграли спокойно и уверенно, забили свои голы, не пропустили. Мы сделали задел и уже ждем результатов матчей соперников", - заявил Крашенинников.

Российская команда может досрочно обеспечить себе выход на чемпионат мира, если в другом матче группы испанцы победят швейцарцев.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Испании. Матч пройдет 26 июля.

Соревнования завершатся 27 июля. Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).