Тренер сборной Азербайджана по пляжному футболу посетовал на недостаток игроков в стране

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пляжному футболу в Азербайджане не хватает полноценного внутреннего чемпионата и игроков. Об этом ТАСС в четверг заявил главный тренер национальной команды Зейнал Зейналов.

В четверг сборная Азербайджана уступила команде России в матче европейского квалификационного турнира к чемпионату мира 2019 года со счетом 0:6. Турнир проходит на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

"Ребята старались, но россияне выше нас классом, это явно видно. Претензии по игре есть, очень много было ошибок, можно было не так много проигрывать сегодня, ребята бились, но класс соперника сильно сказался на игре. Изначально мы хотели попасть в финальную часть чемпионата мира, в следующей игре мы сыграем с командой Швейцарии, там уже в случае победы мы сыграем в стыковом матче за пятое место. Будем стараться, будем биться, мы тоже хотим на чемпионат мира, посмотрим, как получится", - сказал Зейналов.

"Хотелось бы, чтобы национальный чемпионат у нас проводился целый год, чтобы мы тоже могли выбирать игроков. А у нас два-три месяца, и все заканчивается, трудно выбирать оттуда игроков, их очень мало, выбор у меня небольшой. Мы смотрим игроков из большого футбола, но пляжный футбол - это специфический вид спорта, из-за этого не каждый игрок из большого футбола или мини-футбола может прийти и сразу заиграть. Мы всегда в поиске, но пока очень трудно, мало их находим", - отметил специалист.

"Организация турнира на высшем уровне, все супер, прекрасно, много болельщиков, хороший стадион, все нравится. Спасибо России. Погода, самое главное, не совсем холодная. А так вроде прохладно, пасмурно, но не холодно", - добавил Зейналов.

По итогам европейской квалификации, которая проходит в Москве и завершится 27 июля, путевки на чемпионат мира получат пять команд. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.